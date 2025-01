Mundo Além de Bolsonaro, que pediu liberação do passaporte ao Supremo, saiba quem deve ir à posse de Trump nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Articulação para o convite foi do deputado Eduardo Bolsonaro, que também organiza comitiva da oposição. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que estará na posse do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro. Em postagem na rede social X, o antigo mandatário disse estar “muito honrado” em receber o convite e alegou ter pedido a liberação de seu passaporte ao Supremo Tribunal Federal (STF) – solicitação que já foi negada outras vezes pela Corte, onde Bolsonaro é investigado em diferentes frentes.

Além do ex-chefe do Executivo, nomes do bolsonarismo como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sinalizaram que também devem comparecer ao evento. “Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump. Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico“, escreveu o ex-presidente na postagem.

Bolsonaro e Trump são aliados e foram presidentes contemporâneos entre 2019 e 2021. O brasileiro foi o último líder estrangeiro democrático a reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas de 2020, diante das acusações de fraude eleitoral por parte do então candidato à reeleição republicano.

Comitiva brasileira

Organizada por Eduardo e pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF), uma lista com aliados do ex-presidente interessados em participar da comitiva bolsonarista que vai aos Estados Unidos para a posse de Trump já alcançou a marca de 37 parlamentares. Entre eles, estão a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e os também deputados Pastor Marco Feliciano (PL-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO).

Bolsonaro, no entanto, ainda depende do Supremo para confirmar sua presença na posse de Trump. O ex-presidente teve o passaporte retido em 8 de fevereiro de 2024, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal para investigar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em março de 2024, Bolsonaro solicitou a devolução de seu passaporte ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito da tentativa de golpe, afirmando que havia sido convidado pelo primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu para visitar o país em maio. O pedido foi negado. Em recurso julgado pela Primeira Turma do STF em outubro, a retenção do documento foi mantida por unanimidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/alem-de-bolsonaro-que-pediu-liberacao-do-passaporte-ao-supremo-saiba-quem-deve-ir-a-posse-de-trump-nos-estados-unidos/

Além de Bolsonaro, que pediu liberação do passaporte ao Supremo, saiba quem deve ir à posse de Trump nos Estados Unidos

2025-01-09