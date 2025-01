Mundo Trump dono do mundo? França alerta futuro presidente americano sobre ameaça a “fronteiras soberanas” da União Europeia

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente eleito dos EUA também ameaçou tomar o Canal do Panamá e anexar o Canadá.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Líderes europeus alertaram Donald Trump a não interferir nas fronteiras do continente após o presidente eleito dos EUA se recusar a descartar uma tomada da Groenlândia pela força. “A União Europeia não permitirá que outras nações ataquem suas fronteiras soberanas”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, em resposta a Trump.

Anteriormente, a porta-voz do governo francês, Sophie Primas, havia declarado que os comentários do republicano são uma “forma de imperialismo”. “Hoje vemos a ascensão de blocos, podemos ver isso como uma forma de imperialismo que se materializa nas declarações que vimos do sr. Trump sobre a anexação de um território inteiro”, disse a porta-voz.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, disse não acreditar que os EUA invadiriam a vasta ilha do Ártico que faz parte da Dinamarca há mais de 600 anos.

“Obviamente, não há hipótese da União Europeia permitir que outras nações do mundo ataquem suas fronteiras soberanas, sejam elas quais forem”, disse ele à rádio France Inter. “Somos um continente forte.”

Os comentários de Trump delinearam ainda mais uma agenda expansionista, duas semanas antes de ele assumir o cargo na posse de 20 de janeiro em Washington.

“Se você está me perguntando se eu acho que os Estados Unidos vão invadir a Groenlândia, minha resposta é não. Mas será que entramos em um período de tempo em que sobrevive o mais forte? Então minha resposta é sim”, disse Barrot. Ele alertou, contudo, que a UE não deve se deixar intimidar ou ficar excessivamente preocupada, mas deve acordar e se fortalecer.

Defesa mútua

O tratado da UE contém uma cláusula de defesa mútua que especifica que se algum membro for “vítima de agressão armada em seu território”, outros Estados “têm para com ele uma obrigação de ajuda e assistência por todos os meios ao seu alcance”. A medida foi invocada uma vez, pela França, após os ataques terroristas de Paris em 2015.

A Comissão Europeia confirmou que a cláusula de defesa mútua se aplicaria à Groenlândia no evento hipotético de agressão militar contra ela, apesar do território insular não fazer parte da UE.

Em 2019, durante seu primeiro mandato, Trump disse que os EUA deveriam assumir o controle da Groenlândia uma sugestão que a premiê dinamarquesa, Mette Frederiksen, rotulou na época como “absurda”.

Preocupação

Os líderes da UE estão “profundamente perturbados com os comentários de Trump”, disse um alto funcionário da UE envolvido nas conversas entre as capitais europeias nos últimos dias. “A cada dia há uma nova preocupação para nós [de Trump]”, disse o alto funcionário da UE, acrescentando que a visita do filho de Trump, Donald Jr, à Groenlândia na terça-feira assustou o bloco.

A UE também está preocupada com Elon Musk, o chefe da Tesla e confidente de Trump, que apoiou a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) antes das eleições do país e atacou o governo trabalhista do Reino Unido.

“A extrema direita internacional, que temos denunciado há anos, é liderada pelo homem mais rico do planeta e está atacando abertamente nossas instituições”, disse o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, em um discurso para marcar os 50 anos da morte do ditador espanhol Francisco Franco. “Ela desperta o ódio e está apoiando os herdeiros do nazismo na Alemanha nas eleições.”

Barrot fez um apelo à Comissão Europeia para “fazer uso mais vigoroso das ferramentas dadas [ao braço executivo da UE] democraticamente”, observando a legislação recente da UE para moderar o conteúdo online.

“O debate público não pode ser transferido para grandes plataformas de mídia social de propriedade de bilionários americanos sem qualquer supervisão regulatória”, acrescentou o ministro das Relações Exteriores francês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-dono-do-mundo-franca-alerta-trump-contra-ameaca-a-fronteiras-soberanas-da-uniao-europeia/

Trump dono do mundo? França alerta futuro presidente americano sobre ameaça a “fronteiras soberanas” da União Europeia

2025-01-09