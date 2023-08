Futebol Além do Al-Hilal, Neymar tem proposta da MLS e quer deixar o PSG o mais rápido possível

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Neymar e Paris Saint-Germain estão trabalhando para encontrar a melhor solução para encerrar o vínculo. (Foto: Reprodução)

A novela envolvendo Neymar e PSG está longe de acabar, mas ganhou um novo personagem. Segundo o jornalista especializado em transferência do futebol europeu Fabrizio Romano, o craque brasileiro recebeu uma proposta de um time da MLS, liga americana onde joga seu amigo pessoal Lionel Messi. O jornal L’Equipe informou que um dos dois clubes de Los Angeles, LA Galaxy ou LAFC, sondou o craque.

O jornalista também confirmou a oferta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que recentemente informou que estaria disposto a investir pesado para que o atacante brasileiro atue em solo saudita. A intenção do clube árabe, segundo o jornal L’Equipe, é oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões por ano), praticamente o dobro do que o craque recebe na França.

Apoiado por enormes recursos financeiros, o Al-Hilal está trabalhando duro para pagar o valor de Neymar e contar com o craque em seu elenco. Vale lembrar que mesmo antes de o atacante brasileiro anunciar ao PSG sua intenção de deixar o time neste verão, os líderes sauditas iniciaram abordagens com a comitiva do jogador.

Neymar e Paris Saint-Germain estão trabalhando para encontrar a melhor solução para encerrar o vínculo entre os dois ainda neste verão e o mais rápido possível, já que a temporada do clube francês começa neste sábado contra o Lorient, pela Ligue 1.

Quanto custa Neymar? Buscando recuperar parte de seu investimento – o clube francês gastou 222 milhões de euros para contar com o brasileiro, em 2017 –, o PSG não vende Neymar por menos de 150 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões). Contudo, o time de Paris também está disposto a aceitar um empréstimo com compra obrigatória em 2024 para economizar parte do segundo maior salário do elenco, de acordo com o jornal espanhol AS. Ele recebe cerca de 40 milhões de euros (R$ 215 milhões).

Em fevereiro, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo e desfalcou o PSG no final da temporada. Ele gerou insatisfação no clube ao preferir viajar para acompanhar a Fórmula 1, em Mônaco, a ficar no banco de reservas com os companheiros de equipe no duelo que garantiu o título da Ligue 1, em maio. Torcedores também realizaram protestos pedindo sua saída, bem como a de Messi, no final da temporada passada. As informações são do jornal O Globo.

