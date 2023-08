Futebol Além de Neymar, veja quem são os outros quatro jogadores descartados pelo PSG

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

O meio-campista Renato Sanches tem contrato até 2027, mas deve deixar a França ainda nesta temporada. (Foto: Divulgação)

O Paris Saint-Germain segue reformulando seu elenco para a próxima temporada, que começa neste sábado. Além de ter informado ao brasileiro Neymar que não conta com o jogador, o clube francês também disse a pelo menos outros quatro nomes do elenco que eles serão dispensados e estão livres para procurar outras equipes.

Os meio-campistas Marco Verratti e Renato Sanches, o atacante Hugo Ekitike e o lateral-esquerdo Juan Bernat são os outros nomes que estão na lista de dispensas e que o PSG não irá dificultar em uma possível transferência. Conheça os perfis:

Marco Verratti

Meio-campista italiano, Marco Verratti chegou ao PSG em julho de 2012 no começo do projeto esportivo do clube. Na época, o valor do negócio não chegou a ser divulgado pelo clube, mas girou em torno de cerca de R$ 65 milhões.

Durante muitos anos, Verratti foi considerado um dos pilares do meio-campo do time francês e titular absoluto, mas acabou perdendo espaço no elenco com a reformulação. O italiano tem contrato com o time francês até 2026, e sua saída deve ser facilitada.

Na temporada passada, Verratti se tornou o segundo jogador com mais partidas pelo PSG na história, com 416 jogos oficiais, ficando atrás apenas do recordista Jean-Marco Pilorget (435).

Renato Sanches

Renato Sanches chegou ao PSG em agosto de 2022, após o clube parisiense desembolsar cerca de R$ 80 milhões ao Lille pela sua contratação. O meio-campista de 25 anos tem contrato até 2027, mas deve deixar a França ainda nesta temporada e rumar para Roma, na Itália.

Português, Renato Sanches fez parte de todas as categorias de base de sua seleção. Suas atuações de destaque no Benfica renderam uma transferência milionária para o Bayern de Munique, onde ficou entre 2016 e 2019. O meio-campista ainda passou por Swansea, da Inglaterra, e Lille, da França, até chegar no PSG.

Hugo Ekitike

Considerado uma promessa do futebol mundial, o atacante Hugo Ekitike chegou ao PSG em julho de 2022 por empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada em mais de R$ 188 milhões.

Inicialmente, Ekitike foi contratado com a ideia de evoluir dentro do clube, mas seu desempenho não condiz com a filosofia do PSG. Revelado pelo Reims, da França, o jogador não terá seu contrato renovado e deixará o PSG após quatro gols em 32 jogos.

Juan Bernat

O lateral-esquerdo Juan Bernat é mais um na lista dos dispensados do PSG. O jogador espanhol chegou ao clube em 2018, onde conseguiu conquistar todos os títulos nacionais, por mais de R$ 80 milhões, após passar quatro temporadas no Bayern de Munique.

Bernat conquistou seu espaço sob o comando de Thomas Tuchel, em 2020, mas uma ruptura nos ligamentos do joelho o deixou fora dos gramados por um bom tempo. Na última temporada, ele voltou a atuar com o técnico Christophe Galtier como um ala esquerdo. Seu atual vínculo vai até 2025. As informações são do jornal O Globo.

