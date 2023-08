Futebol Brasil crava oito classificados às quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana; veja a lista

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Inter está classificado para as quartas de final da Libertadores, e o adversário será o Bolívar-BOL. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil fechou as oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana com oito classificados. Mais duas vagas foram garantidas por América-MG e São Paulo, que avançaram na Sul-Americana. O Flamengo, que poderia ser o nono classificado, acabou eliminado da Libertadores pelo Olimpia.

A classificação do Coelho veio nos pênaltis, após empate em 3 a 3 com o Bragantino no tempo normal (1 a 1 no jogo de ida), em jogo que classificaria um brasileiro de qualquer maneira. Já o São Paulo fez grande jogo no Morumbi e reverteu o 1 a 0 sofrido na partida de ida com um 2 a 0 sobre o San Lorenzo. O Flamengo foi no caminho contrário: tinha feito 1 a 0 no Olimpia, no Maracanã, e acabou sofrendo um 3 a 1 em Assunção, que classificou o time paraguaio.

Na noite de terça-feira (8), o Inter venceu o River Plate-ARG nos pênaltis por 9 a 8, após fazer 2 a 1 no tempo normal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No tempo regulamentar, Mercado e Alan Patrick marcaram para o Colorado, enquanto Rojas descontou para os argentinos. No duelo de ida, o River havia vencido o Inter por 2 a 1. Com o resultado de terça, o Colorado está classificado para as quartas de final da competição, e o adversário será o Bolívar-BOL, que eliminou o Athletico-PR.

Também teve classificação da LDU na Sul-Americana, que bateu o Ñublense nos pênaltis após perder por 3 a 2 no tempo normal (2 a 1 para os equatorianos no jogo de ida), e do Racing, que reverteu um 4 a 2 sofrido para o Atlético Nacional com um espetacular 3 a 0 em Avellaneda, pela Libertadores. Foi o quarto time argentino classificado, segundo país que mais colocou equipes nas quartas.

As quartas de final de Libertadores e Sul-Americana acontecem nos dias 22, 23 e 24 de agosto (jogos de ida) e 29, 30 e 31 de agosto (jogos de volta).

Brasileiros classificados em Libertadores (L) e Sul-Americana (S):

– Palmeiras (L);

– Internacional (L);

– Fluminense (L);

– Botafogo (S);

– Corinthians (S);

– Fortaleza (S);

– São Paulo (S);

– América-MG (S).

Argentinos classificados em Libertadores e Sul-Americana:

– Boca Juniors (L);

– Racing (L);

– Estudiantes (S);

– Defensa y Justicia (S).

Outros classificados:

– Bolívar (Bolívia, L);

– Deportivo Pereira (Colômbia, L);

– Olimpia (Paraguai, L);

– LDU (Equador, S).

Colorado

O Colorado já sabe em quais datas disputará a fase de quartas de final da Libertadores. Diante do Bolívar-BOL, o Colorado abrirá o confronto como visitante, no próximo dia 22, às 19h. A partida ocorrerá no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz. Uma semana mais tarde, no dia 29, o Beira-Rio sediará, também às 19h, os 90 minutos decisivos do duelo continental.

Se avançar do embate com o Bolívar-BOL, o Inter enfrentará, nas semifinais continentais, a equipe classificada de duelo entre Fluminense e Olímpia-PAR.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/brasil-crava-oito-classificados-as-quartas-de-final-da-libertadores-e-da-sul-americana-veja-a-lista/

Brasil crava oito classificados às quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana; veja a lista

2023-08-11