Futebol Copa do Mundo Feminina: com a eliminação do Japão, Mundial terá campeã inédita; relembre as vencedoras

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Suécia derrotou o Japão por 2 a 1, na manhã desta sexta-feira (11) no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro dia (na Austrália e Nova Zelândia) das quartas de final da Copa do Mundo Feminina 2023 começou com grandes emoções. Com a classificação da Espanha, sobre a Holanda, e da Suécia, sobre o Japão, que foi campeão em 2011, agora não restam mais seleções que já levantaram a taça no torneio deste ano. Marcada por muitas zebras desde o início, a 9ª edição do Mundial vai coroar uma nova potência do futebol de mulheres.

Na fase de grupos, a bicampeã de 2003 e 2007, Alemanha, foi eliminada de maneira surpreendente. A seleção que chegou para o campeonato como a segunda melhor do mundo, vindo de um vice-campeonato da Euro Feminina no ano passado, não conseguiu passar da primeira etapa pela primeira vez na competição, que disputa desde a primeira edição, em 1991.

Nas oitavas de final, a Suécia deixou para trás os Estados Unidos, detentor de quatro dos oito títulos da Copa do Mundo, tendo conquistado as duas últimas edições. Quem também ficou no caminho foi a Noruega, campeã em 1995, eliminada pelo Japão. Agora, foi a vez das Nadeshikos, que sumiram dentro de campo contra as suecas e viram o sonho do bicampeonato ir embora.

A primeira semifinal, que será disputada na terça-feira às 4h (de Brasília) já está definida: será entre Espanha e Suécia. Na outra chave, a Austrália enfrenta a França às 4h deste sábado (no Brasil) e em seguida, Inglaterra e Colômbia encerram as quartas de final às 4h30. Entre todas elas, apenas a Suécia e a Inglaterra já participaram da semifinal de uma Copa do Mundo.

Veja todas as vencedoras da Copa do Mundo:

– 1991: Estados Unidos (Noruega foi vice e Suécia ficou com o bronze);

– 1995: Noruega (Alemanha foi vice e EUA ficaram com o bronze);

– 1999: Estados Unidos (China foi vice e Brasil ficou com o bronze);

– 2003: Alemanha (Suécia foi vice e EUA ficaram com o bronze);

– 2007: Alemanha (Brasil foi vice e EUA ficaram com o bronze);

– 2011: Japão (EUA foram vice e Suécia ficou com o bronze);

– 2015: Estados Unidos (Japão foi vice e Inglaterra ficou com o bronze);

– 2019: Estados Unidos (Holanda foi vice e Suécia ficou com o bronze). As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/copa-do-mundo-feminina-com-a-eliminacao-do-japao-mundial-tera-campea-inedita-relembre-as-vencedoras/

Copa do Mundo Feminina: com a eliminação do Japão, Mundial terá campeã inédita; relembre as vencedoras

2023-08-11