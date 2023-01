Política Alemanha anuncia mais de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao tomar posse, no início de janeiro, Marina Silva afirmou que o Brasil precisaria de "parcerias" para reestruturar a proteção ao meio ambiente Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ao tomar posse, no início de janeiro, Marina Silva afirmou que o Brasil precisaria de "parcerias" para reestruturar a proteção ao meio ambiente. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os governos brasileiro e alemão anunciaram, na manhã desta segunda-feira (30), um aporte de 203 milhões de euros (o equivalente a mais de R$ 1,1 bilhão) que será feito pela Alemanha para uso em ações ambientais no Brasil.

O anúncio ocorreu em entrevista coletiva em Brasília, após uma reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulze.

O dinheiro será dividido entre diferentes iniciativas: 80 milhões de euros em empréstimos a juros reduzidos; 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia;

31 milhões de euros em apoio aos Estados da Amazônia para implementação de medidas “ambiciosas” para maior proteção florestal; 29,5 milhões de euros para um Fundo Garantidor de Eficiência Energética para pequenas e médias empresas; 13,1 milhões de euros para reflorestamento de áreas degradadas; 9 milhões de euros para apoio a cadeias de abastecimento sustentável; 5,37 milhões de euros para consultoria para o fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes.

Ao tomar posse no cargo, no início de janeiro, Marina Silva afirmou que o Brasil precisaria de “parcerias” para reestruturar a proteção ao meio ambiente.

Ajuda aos Yanomami

Também na coletiva com a ministra alemã, Marina Silva disse que o governo federal utilizará recursos do Fundo Amazônia para ajudar o povo Yanomami. A população indígena sofre com uma grave crise de saúde, com inúmeros registros de desnutrição e malária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/alemanha-anuncia-mais-de-200-milhoes-de-euros-para-acoes-ambientais-no-brasil/

Alemanha anuncia mais de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil