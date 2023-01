Dicas de O Sul Zoológico de Canoas será reaberto ao público nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

O MiniZoo permaneceu quase seis meses fechado por conta de um forte temporal que provocou danos no local Foto: Gustavo Garbino/PMC O MiniZoo permaneceu quase seis meses fechado por conta de um forte temporal que provocou danos no local. (Foto: Gustavo Garbino/PMC) Foto: Gustavo Garbino/PMC

O MiniZoo (Zoológico Municipal de Canoas) será oficialmente reaberto para a visitação do público nesta quarta-feira (1º). Após permanecer quase seis meses fechado por conta de um forte temporal que provocou estragos em agosto do ano passado, o local precisou passar por uma grande reforma.

As obras custaram mais de R$ 800 mil, captados junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente. “O MiniZoo é um espaço muito querido por todos os canoenses. Temos muito orgulho do grande trabalho de educação ambiental e reabilitação de animais silvestres realizado. Esperamos muito por esse momento especial que é o de retorno da visitação do público”, disse o secretário do Meio Ambiente de Canoas, Paulo Ritter.

Todos os 115 animais, de 40 espécies diferentes, que compõem o plantel do local poderão ser visitados pelo público.

