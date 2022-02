Mundo Alemanha envia aviões de guerra e aeronaves de patrulha para o Mar Báltico

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O chanceler Olaf Scholz anunciou uma "nova era" nas políticas externa e de defesa alemãs. Foto: Reprodução/Twitter Bundeskanzler Olaf Scholz O chanceler Olaf Scholz anunciou uma "nova era" nas políticas externa e de defesa alemãs. (Foto: Reprodução/Twitter Bundeskanzler Olaf Scholz) Foto: Reprodução/Twitter Bundeskanzler Olaf Scholz

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Alemanha está enviando aviões de guerra Tornado e uma aeronave de patrulha marítima em uma missão de reconhecimento para a área do Mar Báltico, disse a missão do país na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) pelo Twitter nesta segunda-feira (28).

Uma porta-voz do Ministério da Defesa em Berlim disse que não poderia dar detalhes imediatamente devido a preocupações de segurança operacional.

No início do dia, a marinha alemã despachou seis navios de guerra adicionais, quatro deles para o Mar Báltico.

Nova era alemã

O chanceler Olaf Scholz anunciou, no domingo (27), uma “nova era” nas políticas externa e de defesa alemãs, no momento em que a maior economia da Europa se vê forçada, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a abandonar décadas de relutância a aumentar o seu perfil militar.

Oprimida pela culpa durante o Pós-Guerra, a Alemanha sempre se moveu de maneira discreta e silenciosa no plano mundial em relação aos conflitos.

Em uma sessão parlamentar de emergência realizada no domingo, Scholz enfatizou: “Com a invasão da Ucrânia, agora nos encontramos em uma nova era”.

Apenas algumas horas depois de a Alemanha revogar, repentinamente, sua proibição de exportar armas letais para zonas de conflito, anunciando grandes remessas para a Ucrânia, Scholz revelou que, em 2022, serão destinados 100 bilhões de euros (quase US$ 113 bilhões) para investimentos em suas Forças Armadas.

Ele ressaltou, contudo, que um investimento desta envergadura para a “Bundeswehr” deverá estar devidamente endossado na Constituição alemã. Segundo ele, a maior economia da Europa investirá mais de 2% de seu PIB (Produto Interno Bruto) em defesa.

Esse compromisso supera os 2% reivindicados pela Otan, deixando para trás anos de investimentos vistos como insuficientes pelos aliados da Alemanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo