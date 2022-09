Mundo Alemanha estenderá funcionamento de duas usinas nucleares

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Motivo para a mudança de planejamento é a guerra na Ucrânia e a redução do abastecimento de gás por parte da Rússia

Previstas para encerrar atividades no fim do ano, duas das três usinas remanescentes na Alemanha ficarão em operação até, pelo menos, abril de 2023. Motivo é a crise energética desencadeada pela guerra na Ucrânia. O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, informou nesta terça-feira (27) que o país manterá duas de suas três usinas nucleares restantes em funcionamento até, pelo menos, abril de 2023.

Habeck disse que as usinas nucleares localizados no sul do país, a Isar 2, na Baviera, e a Neckarwestheim, em Baden-Württemberg, continuarão em atividade no primeiro trimestre do próximo ano. O argumento é de que o funcionamento de pelo menos duas das três usinas nucleares é necessário devido à demanda por energia no inverno.

Toda a segurança

O motivo para isso é a guerra na Ucrânia, que gerou uma crise política e, consequentemente, uma redução do abastecimento de gás por parte da Rússia para a Alemanha. “As operadoras agora farão todos os preparativos necessários para que as usinas nucleares do sul da Alemanha produzam eletricidade no inverno, naturalmente em conformidade com os regulamentos de segurança”, disse Habeck.

A terceira usina nuclear ainda ativa, em Emsland, na Baixa Saxônia, não deve fazer parte dessa reserva de emergência e deve ser desativada até o final do ano. No primeiro trimestre do ano, juntas, as três usinas responderam por 6% da geração de eletricidade do país, enquanto o gás foi responsável por 13%.

Fim das usinas nucleares

A Alemanha desativou três usinas nucleares no final de 2021. Em 2011, o governo alemão anunciou a eliminação progressiva da energia nuclear no país, após o devastador acidente com o reator em Fukushima, no Japão. Berlim, que dependia fortemente do gás natural russo até a guerra na Ucrânia, tem procurado fontes alternativas de energia.

Os problemas energéticos da Alemanha e da União Europeia ganharam atenção internacional porque a Rússia costumava fornecer até 40% de gás para a UE antes da invasão da Ucrânia, combustível essencial para o aquecimento no inverno.

Os preços do gás na Europa mais que dobraram desde o início do ano, devido à queda da oferta russa em retaliação a sanções impostas pelo Ocidente a Moscou. No entanto, Habeck expressou confiança há alguns dias de que a Alemanha passaria o inverno “confortavelmente” se tudo funcionasse conforme o planejado.

