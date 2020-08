Três shows de música pop foram realizados neste sábado (22) na Alemanha para permitir que cientistas estudem os riscos de se realizar eventos com multidões em espaços fechados durante a pandemia.

Cerca de 1,5 mil voluntários entre 18 e 50 anos participaram da série de três “shows-pesquisa” em Leipzig, feito pela universidade Halle. O cantor Tim Bendzko tocou em todos os três shows.

O responsável pelo estudo, Stefan Moritz, disse que ficou “muito satisfeito” com a forma como a experiência foi conduzida. O estudo é feito em um momento em que a Alemanha registra o maior número de infecções por Covid-19 desde o final de abril.

Mais de 2 mil casos foram registrados nas últimas 24 horas, totalizando 232.082 casos, segundo o instituto Robert Koch. O show foi apelidado de Restart-19 e criado para “investigar as condições para que esses eventos possam ser realizados apesar da pandemia”, segundo os pesquisadores.

Cientistas planejaram três cenários diferentes para os 4 mil visitantes do Quarterback Immobilien Arena de Leipzig ao longo do sábado. O primeiro show tentou simular um evento antes da pandemia; o segundo teve mais medidas de higiene e distanciamento social; e o terceiro teve metade do número de pessoas com cada pessoa a 1,5 metros de distanciamento.

Os primeiros resultados do estudo devem ser publicados em outubro. Todos os shows tiveram entrada e saída do público na arena “para retratar o comportamento do espectador da forma mais realista possível”.

Todos os participantes foram testados para a Covid-19 e receberam máscaras e aparelhos que medem o distanciamento social. Os pesquisadores usaram sprays fluorescentes para descobrir quais superfícies serão mais tocadas.