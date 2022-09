Mundo Alemanha pagará indenização adicional a famílias de vítimas da Olimpíada de Munique

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Terrorista é visto na varanda da Vila Olímpica nas Olimpíadas de Munique, em 11 de setembro de 1972. (Foto: Reprodução)

A Alemanha chegou a um acordo sobre uma indenização adicional para as famílias de atletas israelenses assassinados na Olimpíada de Munique em 1972, informou um comunicado conjunto dos presidentes alemão e israelense nesta quarta-feira.

Neste mês, as famílias disseram que estavam descontentes com as últimas ofertas de indenização da Alemanha e que planejavam boicotar uma cerimônia para marcar o 50º aniversário do ataque em protesto.

O jornal “Frankfurter Allgemeine” disse nesta quarta-feira (31) que foi discutida uma compensação de 28 milhões de euros (R$ 146 milhões); dos quais o governo federal cobriria 22,5 milhões de euros (R$ (117 milhões).

O governo alemão não confirmou os valores, dizendo que as conversas com os representantes das vítimas eram confidenciais.

“Com este acordo, o Estado alemão reconhece sua responsabilidade e reconhece o terrível sofrimento dos assassinados (atletas) e suas famílias”, disse o comunicado conjunto dos dois presidentes.

Em 5 de setembro de 1972, membros da equipe olímpica israelense foram feitos reféns na vila dos atletas, cuja segurança era deficiente, por palestinos do grupo radical Setembro Negro.

Dentro de 24 horas, 11 israelenses, cinco palestinos e um policial alemão foram mortos após um impasse e subsequente esforço de resgate irromper em tiroteio.

O Ministério do Interior alemão disse neste mês que o governo federal, o estado da Baviera e a cidade de Munique decidiram oferecer às famílias mais do que os pagamentos que teriam sido feitos logo após o massacre. As informações são da agência de notícias Reuters.

