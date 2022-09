Mundo Alemanha planeja pacote de 65 bilhões de euros contra a inflação

Medidas incluem propostas de extensão do transporte público com desconto e incentivos fiscais para 9.000 empresas

A Alemanha vai gastar 65 bilhões de euros (cerca de R$ 330 bilhões) em seu terceiro pacote destinado a proteger consumidores e empresas do impacto da inflação crescente, disse o governo em um documento divulgado neste domingo (04).

As medidas, que incluem propostas de extensão do transporte público com desconto e 1,7 bilhão de euros em incentivos fiscais para 9.000 empresas intensivas em energia, foram acordadas pelos três partidos da coalizão governista do chanceler alemão, Olaf Scholz.

“Este é o maior dos três pacotes até agora”, disse Scholz em entrevista coletiva. PMI industrial da Alemanha cai a 49,1 em agosto, menor nível em 26 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 49,3 em julho para 49,1 em agosto, atingindo o menor patamar em 26 meses, segundo pesquisa final divulgada na última quinta-feira (1º) pela S&P Global.

Leitura abaixo da marca de 50 indica contração na atividade. A leitura definitiva ficou abaixo da estimativa preliminar de agosto e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 49,8 em ambos os casos.

