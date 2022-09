Economia Auxílio Brasil: parcela de setembro começa a ser paga no dia 19

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os primeiros a receber serão os beneficiários que possuem o Número de Identificação Social com final 1 Foto: Reprodução Os primeiros a receber serão os beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os pagamentos do Auxílio Brasil de agosto, com parcelas mínimas no valor de R$ 600, terminaram de ser pagos no último dia 22. Vale lembrar que esta rodada foi antecipada pelo governo federal. A previsão é que os pagamentos referentes a setembro comecem a ser pagos no dia 19 de setembro – isso, se não houver uma nova antecipação.

Os primeiros a receber serão os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1. O benefício será pago até o dia 30 de setembro para os demais segurados.

Um total de 20,2 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social recebeu o mínimo de R$ 600 em agosto referente ao Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania ainda não informou o número total de beneficiários de setembro, mas afirmou que governo pretende incluir no programa, a menos de um mês das eleições, 803,8 mil famílias – o que elevaria o número total de beneficiários a 21 milhões.

O adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600, será válido entre agosto e dezembro deste ano. Esse acréscimo de valor está dentro da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) e prevê gastos de R$ 41,2 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais.

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105, e as em situação de pobreza renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente. Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva. Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia