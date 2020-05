Notas Mundo Alemanha pode prorrogar medidas restritivas até 5 de julho

25 de Maio de 2020

O governo da Alemanha pretende prorrogar as medidas restritivas por conta da pandemia do novo coronavírus até o dia 5 de julho, informa a mídia local. A decisão teria o objetivo de evitar uma segunda onda de contágios da Covid-19. Entre as novas diretrizes, está a limitação de 10 pessoas nos encontros e de até duas famílias em espaços públicos.

