Notas Mundo Milão impõem regras para a venda de bebida alcoólica

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Após o registro de aglomerações em ruas e calçadas da cidade, a prefeitura de Milão proibiu a venda de bebidas alcoólicas “para viagem” a partir das 19h. Com isso, a medida quer impedir que as pessoas consumam álcool fora de bares ou de suas casas. No primeiro fim de semana de reabertura de bares e restaurantes, muitos deles foram focos de aglomerações.

