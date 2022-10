Mundo Alemanha recusa proposta de Putin sobre retomada do fornecimento de gás

12 de outubro de 2022

"A bola está com a União Europeia. Se eles quiserem, as torneiras podem ser abertas e pronto", disse Putin em um discurso em Moscou. (Foto: Kremlin/Divulgação)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs nesta quarta-feira (12) retomar o fornecimento de gás para a Europa usando os dutos ainda intactos do gasoduto submarino Nord Stream 2. A Alemanha, no entanto, já avisou que não aceitará gás russo enviado através gasoduto Nord Stream 2, que se tornou um ponto de contenção em meio à guerra da Ucrânia.

“A bola está com a União Europeia. Se eles quiserem, as torneiras podem ser abertas e pronto”, disse Putin em um discurso em Moscou.

Questionada se Berlim descarta por completo o uso do Nord Stream 2, a porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann, disse: “Sim”.

“Independentemente da possível sabotagem dos dois gasodutos, vimos que a Rússia não é mais um fornecedor confiável de energia e que, mesmo antes do dano ao Nord Stream 1, não havia mais fluxo de gás”, disse Hoffmann a repórteres, fazendo referência ao fato de que Moscou reduziu várias vezes o fluxo do Nord Stream 1 nos últimos meses, alegando questões técnicas.

Já o Nord Stream 2 nunca entrou em operação – a Alemanha recusou conceder a certificação para seu uso quando Moscou já organizava suas tropas para invadir a Ucrânia.

Recentemente, grande quantidades de gás foram liberadas no Mar Báltico depois que ambos os dutos do Nord Stream 1 e um dos dois dutos do Nord Stream 2 sofreram avarias em 26 de setembro. Putin disse que é possível consertar os gasodutos, mas que a Rússia e a Europa devem decidir seu destino.

Reparos podem levar um ano

A invasão russa levou os compradores europeus a iniciar um processo para interromper a dependência ao petróleo e gás russos e procurar fornecedores alternativos. Ainda nesta quarta-feira, Alexei Miller, CEO da empresa russa de energia Gazprom, disse que os reparos nos gasodutos danificados do Nord Stream devem levar pelo menos um ano.

Ele ainda afirmou que, na sua opinião, que “não há garantia” de que a Europa será capaz de atravessar o inverno com base em sua atual capacidade de armazenamento de gás. As instalações de armazenamento de gás da Alemanha estão quase 95% cheias, e as autoridades dizem que o país está bem posicionado para passar o inverno, embora sejam necessários esforços para economizar gás.

No mesmo dia, Putin propôs ainda a criação de um centro de energia na Turquia. “Poderíamos transferir os volumes perdidos dos Nord Streams do Mar Báltico para a região do Mar Negro e, assim, fazer as principais rotas para o fornecimento de nosso combustível, nosso gás natural para a Europa através da Turquia, criando o maior hub de gás para Europa na Turquia”, disse.

A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo depois da Arábia Saudita e o maior exportador de gás natural.

