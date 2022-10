Educação Brasil tem 8 universidades entre as 1000 melhores do mundo

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

A UFRGS e a PUCRS figuram no ranking divulgado nesta semana pela consultoria britânica Times Higher Education (THE) Foto: Divulgação A UFRGS e a PUCRS figuram no ranking divulgado nesta semana pela consultoria britânica Times Higher Education (THE). (Foto: Divulgação/UFRGS) Foto: Divulgação

A consultoria britânica Times Higher Education (THE) divulgou nesta semana seu ranking anual com as melhores universidades do mundo, com base em indicadores de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e reputação internacional. Ao todo, 62 instituições brasileiras estão na lista, referência global para estudantes, gestores e professores.

A Universidade de São Paulo (USP) se manteve como a melhor colocada em toda a América Latina, na faixa entre a 201-250 melhores. As instituições que estão abaixo do top 200 são organizadas em grupos. No total, cerca de 1,8 mil universidades foram avaliadas.

Esse é o terceiro ano consecutivo em que a USP conquista essa colocação. A Universidade de Oxford (Reino Unido) segue pela sétima edição como a melhor instituição de ensino superior do mundo, seguida pela Universidade Harvard (EUA) e, em terceiro, as Universidades de Cambridge (Reino Unido) e Stanford (EUA), empatadas.

Entre as brasileiras

Dentre as brasileiras, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi a segunda melhor colocada e se manteve entre o 401º a o 500º lugar. Em seguida, estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que permanece entre as posições 601 e 800, mesmo grupo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que subiu de posição em relação ranking ao ranking do ano passado, quando estava no grupo de 801 a 1000.

A melhor estreia do ranking foi da Universidade Humanitas, da Itália, que aparece pela primeira vez na lista e já entre o grupo de 201 a 250. Os Estados Unidos têm o maior número de instituições listadas na classificação geral, com 177 universidades, e no top 200, com 58. A THE incluiu nesta edição cinco nações africanas: Zâmbia, Namíbia, Moçambique, Zimbábue e Ilhas Maurício.

Confira a lista com as 10 melhores universidades do mundo, segundo a THE:

1 Universidade de Oxford (Reino Unido)

2 Universidade Harvard (EUA)

=3 Universidade de Cambridge (Reino Unido)

=3 Universidade Stanford (EUA)

5 Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA)

6 Instituto de Tecnologia da Califórnia (EUA)

7 Universidade de Princeton (EUA)

8 Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA)

9 Universidade de Yale (EUA)

10 Faculdade Imperial de Londres (Reino Unido)

Confira a posição das universidades brasileiras no ranking da THE:

Posições 201 a 250:

Universidade de São Paulo (USP)

Posições 401 a 500:

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Posições 601 a 800:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Posições 801 a 1000:

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

