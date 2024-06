Esporte Alemanha vence Hungria e encaminha vaga para oitavas da Euro 2024

A Alemanha chegou aos seis pontos e está na liderança isolada do Grupo A da Euro. Foto: Reprodução A Alemanha chegou aos seis pontos e está na liderança isolada do Grupo A da Euro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Alemanha está muito próxima da classificação para as oitavas de final da Eurocopa 2024. Os anfitriões venceram a Hungria por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), na MHPArena, em Stuttgart, e estão perto da vaga na fase mata-mata. Musiala e Gundogan, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória nesta segunda rodada do Grupo A.

Dessa maneira, a Alemanha chegou aos seis pontos e está na liderança isolada do Grupo A da Euro, com 100% de aproveitamento. Ao mesmo tempo, os alemães podem garantir a classificação para as oitavas de final da Euro ainda nesta quarta-feira, se a Escócia não vencer a Suíça no outro jogo do grupo. Nesse caso, a seleção alemã assegura pelo menos o segundo lugar no Grupo A. No domingo, às 16h, a Alemanha enfrentará a Suíça em Frankfurt, enquanto Escócia e Hungria jogam em Stuttgart.

Além disso, o jovem Musiala se tornou o primeiro jogador nesta edição da Euro a marcar dois gols. Neste momento, o meia-atacante do Bayern de Munique é o artilheiro isolado, à frente dos outros 33 jogadores, com um gol marcado.

Por outro lado, a Hungria entrou em campo com duas alterações em relação à partida de estreia na Euro. Embora tenha tido algumas oportunidades, e um gol anulado no fim do primeiro tempo, não foi o suficiente para evitar a derrota. Assim, os húngaros seguem na lanterna do Grupo A e, sem somar pontos, se complicaram na competição.

