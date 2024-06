Rio Grande do Sul Base Aérea de Canoas alaga devido às chuvas desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Apesar da situação, a Fraport informou que a operação de voos comerciais segue normalmente, pois as atividades não foram comprometidas Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Apesar da situação, a Fraport informou que a operação de voos comerciais segue normalmente. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nesta quarta-feira (19), chuvas fortes voltaram a atingir o Estado, causando novos alagamentos em diversas cidades. A Base Aérea de Canoas registrou inundações. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o problema ocorreu durante o período da manhã.

Apesar da situação, a Fraport informou que a operação de voos comerciais segue normalmente, pois as atividades não foram comprometidas.

A Base Aérea está localizada perto do Rio Gravataí. Em maio, uma das cabeceiras da pista também foi atingida pela chuva. Na ocasião, os voos foram mantidos em uma cabeceira que estava seca.

Desde o dia 27 de maio, a Base Aérea de Canoas vem atuando como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, que segue inoperante devido aos danos causados pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul.

De acordo com os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, a Fraport deve concluir em quatro semanas as análises técnicas sobre a situação da segurança da pista do Salgado Filho e dos demais equipamentos atingidos no aeroporto. A previsão foi dada após reunião com executivos da Fraport, realizada na terça-feira (18), no Palácio do Planalto, em Brasília.

