Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

No sábado uma região de baixa pressão, combinada com um fluxo de umidade vindo do norte, deverá causar chuvas de moderadas a fortes. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil No sábado uma região de baixa pressão, combinada com um fluxo de umidade vindo do norte, deverá causar chuvas de moderadas a fortes. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta devido à previsão de chuvas intensas entre este sábado (13) e a segunda-feira (15). Conforme a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, uma região de baixa pressão, combinada a um fluxo de umidade vindo do Norte, deve causar chuvas moderadas a fortes, com acumulados de 20 a 50 milímetros por dia e possíveis descargas elétricas.

No domingo, a baixa pressão se deslocará para o oceano e, com a circulação marítima em direção à costa gaúcha, manterá a previsão de chuvas moderadas a fortes, também com risco de descargas elétricas e alagamentos pontuais. Os volumes de chuva deverão ficar entre 30 e 70 milímetros por dia. “Na segunda-feira, o tempo permanecerá instável, com chuviscos e chuvas leves.”

A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), composta por diversos órgãos municipais e estaduais, monitora as atualizações da previsão do tempo e tem equipes preparadas para prestar assistência à população.

A Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos a alterações nas encostas e busquem auxílio e abrigo temporário junto a parentes, amigos ou na estrutura disponibilizada pela prefeitura, caso necessário. Além disso, é importante abrigar-se em locais seguros, evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos durante o período do alerta, e manter-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias.

2024-07-12