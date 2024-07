Porto Alegre Vendas de eletrodomésticos típicos do inverno estão em alta, diz pesquisa do Sindilojas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Dos itens citados, como aquecedores, ares-condicionados/split e secadoras de roupas, todos eles, segundo a pesquisa, tiveram aumento em suas vendas. Foto: Reprodução

Com os consecutivos dias de frio na capital gaúcha, uma pesquisa do Sindilojas Porto Alegre mostra que 43,5% dos respondentes esperam um crescimento nas vendas nos aparelhos, como aquecedores, aparelhos de ar-condicionado/splits e secadoras de roupa, em relação ao inverno do ano de 2023. Um pouco mais de 35% esperam manter as vendas e, menos de 2% acreditam em uma venda menor.

Dos itens citados, como aquecedores, ares-condicionados/split e secadoras de roupas, todos eles, segundo a pesquisa, tiveram aumento em suas vendas em relação ao ano passado. A venda de aquecedores em comparação com o mesmo período do ano de 2023, aumentou para 42% dos lojistas. Apenas 10% cita uma queda nas vendas. O valor médio do aquecedor mais vendido está em R$ 210.

A venda de aparelhos de ar-condicionado e split aumentou para 40,9% dos lojistas entrevistados. Para quase 55% ela se manteve idêntica ao ano anterior. A média de preço ficou em R$ 2.255.

A secadora de roupa foi o item que mais teve crescimento nas vendas de um ano para o outro. Para 92,3% de quem respondeu, até este momento, as vendas aumentaram na relação ao ano de 2023. Para 7,7%, se manteve. O valor médio da secadora mais vendida está em R$ 541. O preço se deve ao fato da procura ser maior pelas secadoras de parede do que as de chão.

Na análise do presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, a chegada do frio prolongado e vendas estagnadas devido às enchentes contribuem para essas vendas em alta no setor. “Era o que o comércio precisava. Após a data do dia das mães ter sido fortemente prejudicada e o dia dos namorados mostrar uma certa recuperação, o inverno trouxe otimismos aos lojistas e tem levado os consumidores às compras”, comentou.

