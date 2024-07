Rio Grande do Sul IPE Saúde retoma atendimento presencial no edifício-sede na segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Todos os serviços e solicitações também estão disponíveis digitalmente através do Portal do Segurado, no site do IPE Saúde. Foto: Ascom/IPE Prev Todos os serviços e solicitações também estão disponíveis digitalmente através do Portal do Segurado, no site do IPE Saúde. (Foto: Ascom/IPE Prev) Foto: Ascom/IPE Prev

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima segunda-feira (15), o IPE Saúde volta a realizar atendimentos presenciais na sede do Instituto, em Porto Alegre. O edifício, que fica no bairro Praia de Belas, foi severamente atingido pela inundação durante o mês de maio e atualmente passa por reforma. O atendimento presencial aos segurados acontecerá das 9h às 13h, mediante agendamento pelo site do Instituto.

Para viabilizar a retomada do atendimento na sede foi necessária a instalação de geradores de energia elétrica, já que o sistema de abastecimento elétrico foi completamente danificado durante a tragédia climática que atingiu o Estado. Com a inoperância de escadas rolantes e elevadores, os segurados com dificuldades de locomoção serão atendidos na entrada secundária do prédio, pela rua Vicente de Paula Dutra.

Além do atendimento presencial, o atendimento telefônico teve a capacidade restabelecida. A central telefônica, que operava de maneira emergencial em outro local desde junho, passou de 3 para 15 atendentes por turno. O atendimento telefônico acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo número (51) 3288-1550.

Existem ainda outros locais em que os segurados podem buscar o atendimento presencial do IPE Saúde, como as agências Tudo Fácil e os 66 Postos Facilitadores espalhados por todo o Estado.

Todos os serviços e solicitações também estão disponíveis digitalmente através do Portal do Segurado, no site do IPE Saúde.

Danos causados

Devido aos recentes eventos climáticos que atingiram o Estado, o edifício-sede do IPE Saúde segue passando por reforma e reconstrução dos sistemas. Os alagamentos que tomaram conta das ruas do bairro Praia de Belas atingiram severamente todo o primeiro andar e parte do segundo, causando muitos estragos e comprometendo sistemas inteiros como rede elétrica, rede de internet, elevadores e sistema de ar-condicionado. Equipes do IPE Saúde e do IPE Prev, que compartilham o prédio, vêm trabalhando e buscando soluções para possibilitar a retomada completa das atividades presenciais, ainda sem data definida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ipe-saude-retoma-atendimento-presencial-no-edificio-sede-na-segunda-feira/

IPE Saúde retoma atendimento presencial no edifício-sede na segunda-feira

2024-07-12