Por Leandro Mazzini | 21 de outubro de 2022

(Crédito: Izânio Façanha)

Duas novas pesquisas nacionais divulgadas acenderam o alerta vermelho no comitê de Lula da Silva (PT). O candidato petista que liderava com folga as sondagens no 1º turno agora vê o presidente Jair Bolsonaro (PL) colado em seu nome nos índices. A despeito de o Datafolha de quarta (18) cravar 49% para Lula e 45% para Bolsonaro, a margem de erro já surge como um fantasma no staff. O susto se confirmou ontem com a nova rodada da Paraná Pesquisas – o instituto é o que menos tem errado nas análises desde 2016, e acertou o cenário no 1º turno num dos levantamentos antes da eleição. A Paraná cravou ontem empate técnico entre os dois, com leve vantagem para Lula na estimulada (46,9%), contra Bolsonaro (44,5%), com margem de erro de 2.2 pontos percentuais. Os staffs de ambos não vão mudar a estratégia. Continuarão ataques entre eles no programa nas TVs e viagens a capitais do Sudeste atrás dos indecisos e para converter votos de quem votou nos adversários, em branco ou anulou o voto.

Eles & Elas

No 1º turno foram eleitos 1.029 deputados estaduais, e destes somente 180 são mulheres. Segundo levantamento da Coluna com dados do TSE, os Estados que mais elegeram homens são São Paulo (69), Minas Gerais (62) e, empatados em 3º, com 55 parlamentares cada, estão Bahia e Rio de Janeiro. São Paulo é o que terá maior representação feminina na Assembleia Legislativa, com 25 deputadas, seguido por Minas e Rio de Janeiro com 15, cada. Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (2), Acre (3), Santa Catarina (3) e Tocantins (3) são os que menos elegeram deputadas estaduais.

Calor do jogo

O prefeito de Barra Mansa (RJ), Rodrigo Costa, passou um sufoco num camarote do Estádio Maracanã na final da Copa do Brasil entre Flamengo x Corinthians. No calor da comemoração de um gol, ele abraçou uma mulher que se sentiu assediada. Costa foi levado pela PM à sala do JECRIM (Juizado Especial Criminal) dentro do estádio, e por lá ficou até às 5h em depoimento. Ele foi citado por importunação e assinou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Estado, depois foi liberado. Mas perdeu a festa. Este acordo prevê um pacto pré-processual e negociável entre as partes em casos de infração sem violência ou sem ameaça grave, mas ainda punível.

Água de Passos

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, baixou na cidade de Passos (MG) no dia 11 de outubro para visita técnica ao Parque Nacional da Serra da Canastra – famosa pelo seu queijo patrimônio imaterial. O lugar é chamativo, desde meados do ano, por outro assunto: sediará a nova fábrica da cervejeira Heineken, que investirá R$ 2 bilhões na planta. Passos é a terra natal do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), que comemorou a escolha. Mas é rica por suas fontes aquíferas – necessárias para a fabricação da cerveja. O governo está de olho na mina (mineral e tributária).

Óleo na areia

Voltou a aparecer muito piche em pelotas de diferentes tamanho nas areias das praias de Porto Seguro – de Arrail D’Ajuda, passando por Trancoso até Caraíva. A região sobrevive do turismo e mais uma vez, em dois meses, os turistas sofrem com a sujeira vinda do mar. A Marinha do Brasil corre para investigar e descobrir de qual embarcação é a origem, enquanto moradores ficam reféns de navios cargueiros que jogam sujeira na costa do Atlântico e partem para atracar em seus portos de origem em outro continente.

Milho$

As exportações de milho atingiram a marca de 26,66 milhões de toneladas de janeiro a setembro. Segundo o Boletim Logístico da Conab, foi um aumento de 92,3% em comparação com o mesmo período de 2021, quando as vendas externas alcançaram o patamar de 12,82 milhões de toneladas.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira.

