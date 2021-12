Inter Alexander Medina ou Eduardo Domínguez, quem será o novo técnico do Inter?

Por Andrei Severo * | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Alexander Medina e Eduardo Domínguez são os nomes mais cotados para assumir o Inter na temporada de 2022 Foto: Montagem / Internet Foto: Montagem / Internet

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 21 de dezembro de 2021

A indefinição sobre quem será o novo técnico do Inter em 2022 segue. Após a confirmação da saída de Diego Aguirre, o colorado procura no mercado um treinador que se encaixe no modelo de futebol que deseja, porém, a incógnita entre Alexander ‘Cacique’ Medina e Eduardo Domínguez continua no ambiente do clube gaúcho.

Isso porque Medina, tratado como ficha 1, deve realmente acabar renovando seu contrato com o seu atual clube, o Talleres (ARG). Apesar do seu representante confirmar que o treinador uruguaio ainda não respondeu a proposta de renovação, o presidente do clube argentino afirma que segue confiante na permanência de Cacique até 2023.

Já no outro lado, o futuro de Eduardo Domínguez não parece ser em Santa Fé. A imprensa argentina noticia seu desligamento do Colón. Até então, o treinador argentino iria esperar a disputa a final do Trofeo de Campeones no último sábado, no qual acabou perdendo para o River Plate por 4 a 0, para dar uma resposta sobre o seu futuro.

Vale ressaltar que o Inter e sua direção procuram no mercado treinadores que tenham uma proposta de jogo propositiva. Observando o mercado brasileiro com poucas opções que agrade Alessandro Barcellos e sua comitiva, foi definido que a busca por um novo comandante seria de fora. Em 2021, o colorado apostou em Miguel Ángel Ramirez e Diego Aguirre.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter