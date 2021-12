Inter Imprensa italiana aponta interesse do Inter em Tomás Rincón, meio-campista do Torino

Por Andrei Severo * | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Tomás Rincón tem 33 anos e passagens por diversos clubes do futebol europeu Foto: Divulgação / Torino Foto: Divulgação / Torino

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 21 de dezembro de 2021

De olho no mercado, o Inter analisa a situação do meio-campista Tomás Rincón, que atualmente atua no futebol italiano, defendendo as cores do Torino (ITA). A notícia foi confirmada pela própria imprensa italiana, que afirma o interesse do clube gaúcho no jogador venezuelano.

Tomás Rincón tem passagens pelo Hamburgo (ALE), Genoa, Juventus e está no Torino desde 2017. Aos 33 anos, o meio-campista já defendeu as cores da Seleção Colombiana. Em 2021, atuou em apenas nove partidas na atual temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter