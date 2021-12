Inter Inter terá o reforço de sete atletas do sub-20 para a pré-temporada de 2022

Por Julia Pompeo * | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Thauan Lara foi um dos destaques do Sub-20 em 2021 Foto: Jota FInkler / S.C Internacional Foto: Jota FInkler / S.C Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de uma temporada vitoriosa do Celeiro de Ases, o Inter começará a colher os frutos para 2022. Isso acontece pois o Inter divulgou uma lista que conta com 7 atletas Sub-20 que estarão na pré-temporada com o grupo principal.

São eles: Anthoni (GOL), Thiago Barbosa (ZAG), Thauan Lara (LE), Matheus Dias (VOL), Nicolas (ATA), Juan Cuesta (ATA) e Matheus Cadorini (CE). Anthoni, Juan Cuesta e Cadorini já estavam integrados ao profissional.

Em 2021 a categoria Sub-20 do clube venceu o Campeonato Brasileiro Sub-20, a Supercopa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Gaúcho sub-20. Em janeiro de 2022, a categoria estará disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como “Copinha”. Já o elenco principal se reapresenta no dia 11 do mesmo mês.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter