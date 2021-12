Inter Inter tem interesse em Bustos, mas Independiente diz que só conversará após pagamento de dívida por Victor Cuesta

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Lateral argentino está no radar colorado Foto: Divulgação / Independiente Foto: Divulgação / Independiente

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Leonardo Moll *

De olho no mercado de transferências, o Inter demonstrou interesse na contratação do lateral-direito Fabricio Bustos, do Independiente. Com a saída de Saravia oficializada, o colorado viu no argentino o perfil ideal para substituir o agora ex-camisa 26 colorado.

Contudo, a equipe de Avellaneda relatou que só irá iniciar qualquer tipo de conversas para uma possível negociação quando o Inter uma dívida referente a contratação de Victor Cuesta, ex-jogador do clube argentino, no valor de um milhão de dólares (5,73 milhões de reais).

Outra questão que pesa a favor do colorado é que Bustos tem contrato com o Independiente apenas até a metade de 2022. Desta forma, o defensor terá condições legais de assinar um pré-contrato com o clube que desejar já no mês de janeiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter