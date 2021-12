Inter As receitas do Inter para 2022 e projeção de desempenho nas competições que disputará

Por Andrei Severo * | 22 de dezembro de 2021

Na próxima temporada o colorado disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, além do Campeonato Gaúcho Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O planejamento para a temporada 2022 no ambiente do Inter já se deu início. Apesar da indefinição na casamata, os valores de orçamento foram atualizados, além da projeção daquilo que o clube gaúcho espera conquistar no mínimo, nas três competições que disputará: Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Em arrecadação nos valores de bilheteria, o colorado projeta uma grande mudança nos valores. Por conta dos jogos sem público em 2021, até outubro, o Inter espera receber uma quantia muito maior na próxima temporada. Neste ano, a direção colorado estipulou R$ 5 milhões, em 2022 se espera um salto para R$ 22 milhões.

Nos valores de transmissão de cotas paga pela TV, o colorado arrecadará um montante de R$ 146 milhões em 2022. Por conta da diferença de valores da Copa Libertadores, para a Copa Sul-Americana, que o colorado disputará temporada que vem, este valor diminuiu relacionado ao de 2021 que ficou em R$ 169 milhões.

Grande ponto na busca pelo equilíbrio financeiro, o colorado projetava uma arrecadação de R$ 90 milhões em vendas de jogadores. O objetivo foi alcançado com as vendas de Vinicius Tobias, Bruno Praxedes, Charles, Thiago Galhardo e Vinicius Mello. A meta para 2022 ficou estabelecida em R$ 120 milhões.

Os patrocínios também terão um leve aumento em relação ao valor arrecadado em 2021. Nesta temporada, o Inter adquiriu R$ 32 milhões com a exibição de diversas marcas e parceiros. Em 2022, o colorado receberá R$ 37 milhões ao todo no montante final.

O futebol sofrerá um impacto grande no valor repassado em comparação a este ano. De R$ 263 milhões direcionados a este departamento, o custo ficou em R$ 237 milhões em 2022. Vale ressaltar que este custo é relacionado a tudo que o futebol envolve (profissional, base, feminino, escolinha e formação). Deste valor cheio, R$ 221 milhões são relacionados ao futebol profissional do clube gaúcho.

Em relação àquilo que Alessandro Barcellos e sua comitiva projetaram para a próxima temporada em relação ao desempenho nas competições disputadas, ficou definido em no mínimo: 4º lugar no Campeonato Brasileiro, quartas de final na Copa do Brasil, além de semifinal na Copa Sul-Americana.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

