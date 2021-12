Dupla Gre-Nal Inter busca por centroavante na Europa

Por Julia Pompeo * | 22 de dezembro de 2021

Inter já mirava o jogador há algum tempo Foto: Clive Mason/Getty Images Foto: Clive Mason/Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já pensando na próxima temporada, além da busca por um novo técnico, o Inter tem como alvo o centroavante Wesley Moraes. Atualmente o atleta atua pelo Brugge, da Bélgica, mas pertence ao Aston Villa, da Inglaterra. Wesley tem 25 anos e conta com convocação para a Seleção Brasileira em seu currículo.

O atleta não chegou a atuar profissionalmente no Brasil e acabou despontando para o futebol no Trencin, da Eslováquia, após ter algumas passagens pelas bases de equipes europeias. Em 2015, foi contratado pelo Brugge, onde permaneceu até 2019, quando acabou sendo negociado com o Aston Villa, e se tornando a contratação mais cara da história do clube na época, por 25 milhões de euros.

Em 2019 , Tite o selecionou para a Seleção, mas logo depois, uma lesão grave no joelhou acabou tirando Wesley dos campos. Nessa temporada, o jogador voltou ao Brugge, por empréstimo. Além do Inter, São Paulo e Palmeiras também têm planos para o atacante. Na carreira, ao todo, são 184 jogos, 52 gols e 15 assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

