Na próxima temporada o colorado disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, além do Campeonato Gaúcho

O Inter comunicou nesta quarta-feira (22) o desligamento do auxiliar técnico permanente Osmar Loss. Contratado para a função em novembro do ano passado, ele tinha a sua permanência condicionada à renovação do vínculo neste mês, mas a direção optou pelo não contar com o profissional em 2022 – o motivo não foi informado.

Em mensagem breve no site internacional.com.br, o clube elogiou “o profissionalismo de sempre” e desejou “sorte e sucesso na sequência da carreira” de Loss. Ele também se manifestou, por meio das redes sociais, agradecendo aos colegas, cartolas e comandados pelo período de trabalho no Parque Gigante: “Muito obrigado Internacional por mais uma passagem no clube que me formou profissional no futebol”.

Enquanto isso, o Colorado segue sem um novo treinador para a vaga aberta pela saída do uruguaio Diego Aguirre. A ideia é fechar negócio o quanto antes, de olho na temporada de 2022.

Trajetória

Passofundense de 46 anos, Osmar Loss estava trabalhando pela terceira vez no estádio Beira-Rio. A primeira (1994-2009) foi nas categorias de base, depois (2011-2013) comandou a equipe Sub-23, chegando a atuar como interino do time principal.

Já nesta passagem mais recente, chegou a estar à frente da casamata como substituto em quatro jogos – um no Campeonato Gaúcho e três no Brasileirão. Antes, atuou como técnico titular de times brasileiros como Juventude (2010), Bragantino (2015), Corinthians (2018), Guarani (2018) e Vitória (2019). Também foi auxiliar e treinador de base