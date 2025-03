Dupla Gre-Nal Pela primeira vez em cinco anos, o Campeonato Gaúcho terá Grenal na decisão

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Título será decido nos dois próximos domingos, primeiro na Arena e depois no Beira-Rio. (Foto:

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela primeira vez desde 2021, o Campeonato Gaúcho terá Grenal na decisão. Os confrontos serão nos próximos dois domingos (9 e 16 de março), às 16h30min, primeiro na Arena e depois no Beira-Rio. As vagas foram conquistadas no sábado (1º), nas partidas de volta das semifinais, com vitórias do Tricolor sobre o Juventude nos pênaltis e do Colorado sobre o Caxias no tempo normal.

A equipe do técnico Roger Machado busca devolver a hegemonia estadual ao Inter, que não vence a competição desde 2016. Já o time sob comando do argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros (que não estará na casamata do primeiro duelo, por ter sido expulso no jogo de sábado) busca para o Grêmio o oitavo título consecutivo, façanha que somente o arqui-rival possui (1969-1976).

No período entre os dois clássicos, o Tricolor enfrentará na quarta-feira (12) em Minas Gerais o Athletic pela segunda fase da Copa do Brasil. Já o Colorado entrará direto na terceira etapa, com jogos em 30 de abril e 21 de maio, contra adversário a ser definido (a dispensa das duas rodadas iniciais é concedida automaticamente aos nove primeiros colocados no Campeonato Brasileiro do ano anterior).

Grêmio

O primeiro a assegurar presença nas finais foi o Grêmio, na tarde de sábado. Após vencer em casa o Juventude por 2 a 1 no fim de semana anterior, o Tricolor foi superado pelo mesmo placar na Serra Gaúcha. A equipe perdia de 2 a 0 quando conseguiu descontar com um gol do jovem zagueiro Gustavo Martins, aos 51 minutos do segundo tempo.

Com o saldo igualado no somatório dos dois jogos, a vaga acabou decidida nos pênaltis, com 3 a 2 para o Grêmio. O visitante abriu a série, em cobrança convertida por Wagner Leonardo. Arezo e o goleiro Tiago Volpi também acertaram. O arqueiro também defendeu as cobranças do veterano Nenê e de Alan Ruschel. No último tiro, o anfitrião novamente desperdiçou, em chute de Ênio para fora.

O Tricolor colocou em campo Tiago Volpi, João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Villasanti, Cuéllar (Camilo), Cristian Olivera (Edenílson), Cristaldo (Gustavo Martins), Monsalve (Pavón) e Martin Braithwaite (Arezo). No Juventude, o técnico Fábio Matias escalou Gustavo, Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel, Jadson, Daniel Giraldo (Ênio), Emerson Batalla (Giovanny), Gabriel Taliari, Erick Farias (Mandaca) e Jean Carlos (Nenê).

A partida teve como juiz Anderson Daronco, auxilado por Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel. No árbitro de vídeo (VAR) atuou Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte.

Inter

Já o Inter se reencontrou com sua torcida à noite, no Estádio Beira-Rio. Uma semana após vencer fora de casa o Caxias por 2 a 0, a equipe não conseguiu converter as boas chances criadas (incluindo bola na trave e um quase gol olímpico): acabou vazada pelo meia-atacante Tomas Bastos, aos 40 minutos de bola rolando.

Mas o Colorado fez valer sua superioridade técnica e o apoio da torcida. O cronômetro marcava 11 minutos da etapa complementar quando o atacante equatoriano Enner Valencia estufou a rede em cobrança de pênalti. A virada se deu aos 17, com o também atacante Vitinho, e aos 33 Valencia voltou a marcar, decretando o placar de 3 a 1.

O Inter contou com Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei, Fernando (Ramon), Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho, Gustavo Prado (Lucca), Carbonero (Yago) e Enner Valencia (Ricardo Mathias). No Caxias do técnico Luizinho Vieira, jogaram Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglas), Lucas Cunha, Kelvyn, Vini Guedes, (Paulinho Souza), Pedro Cuiabá, Mantuan (Gabriel Lima), Tomas Bastos, Calyson (Nicholas) e Iago (Richard).

A partida foi apitada por Roger Gulart, com assistência de Jorge Bernardi e Fagner Cortes. No VAR, Rafael Traci, do Paraná.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Gre-Nal

https://www.osul.com.br/pela-primeira-vez-em-cinco-anos-o-gauchao-sera-decido-por-gremio-e-inter/

Pela primeira vez em cinco anos, o Campeonato Gaúcho terá Grenal na decisão

2025-03-02