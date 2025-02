Esporte Botafogo faz pouco contra o Racing e fica com o vice-campeonato da Recopa Sul-americana em casa

28 de fevereiro de 2025

O time carioca entrou em campo precisando reverter o placar de 2 a 0 do jogo de ida.

Em menos de um mês, o Botafogo perdeu dois campeonatos em 2025. Depois da derrota para o Flamengo na Supercopa, no último dia 2, o alvinegro ficou com mais um vice-campeonato ao perder a Recopa, nessa quinta-feira (27) para o Racing, por um placar agregado de 4 a 0. Quem viu a partida de camarote no Nilton Santos foi Renato Paiva, novo treinador do Botafogo.

O time carioca entrou em campo precisando reverter o placar de 2 a 0 do jogo de ida, em Avellaneda, mas não chegou perto do objetivo. Um primeiro tempo pouco movimentado resultou em um Botafogo indo para o intervalo bastante pressionado.

Na segunda etapa, o que já era difícil piorou logo aos cinco minutos. Zaracho abriu o placar para os visitantes e deixou o Racing praticamente com as mãos na taça. Aos 24 minutos, Zuculini ampliou a vantagem e os cantos da torcida argentina, tímidos no início da partida, passaram a tomar conta do Nilton Santos.

Eliminado do Campeonato Carioca precocemente, o Botafogo agora só volta a campo no Campeonato Brasileiro, no final de março. Durante esse tempo, Renato Paiva, o novo treinador, terá a missão de reorganizar a equipe e reiniciar a temporada.

