Dupla Gre-Nal Sábado de Grenal deve ter calor de até 40ºC em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Clássico nº 455 será disputado na Arena a partir das 17h45min. (Foto: Arquivo/Grêmio FBPA)

Projeções da empresa Metsul Meteorologia indicam que a onda de calor escaldante prossegue no Rio Grande do Sul prossegue ao menos até este sábado (8), quando a temperatura deve chegar a 40ºC em Porto Alegre no período da tarde. A data coincide com o Grenal nº 455, na Arena, que abrirá os dois duelos finais do Campeonato Gaúcho. Por esse motivo, o clássico teve seu horário alterado das 16h30min para as 17h45min.

A medida havia sido solicitada pelas direções de Inter e Grêmio, a fim de amenizar o impacto aos atletas. O pedido era de realização da partida à noite, mas a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou nessa terça-feira (4) uma solução intermediária, com apito inicial no final da tarde.

Texto publicado no site metsul.com ressalta que o sábado do primeiro Grenal decisivo será um dias mais quentes da Capital e Região Metropolitana desde o início da atual onda de calor, em fevereiro. O motivo é o ingresso de uma massa de ar ainda mais quente, antes da chegada de uma frente fria já no dia seguine.

Ainda segundo a Metsul, mesmo a noite deve ser quente em Porto Alegre, embora os modelos de previsão meteorológica divirijam quanto à ocorrência – ou não – de chuva, o que poderia aliviar o calor extremo. A tendência é de que no domingo (9) os termômetros apontem temperaturas consideravelmente mais baixas ao longo da tarde e noite.

Segundo duelo

Já o segundo confronto, marcado para o domingo seguinte (15), será disputado no estádio Beira-Rio. A princípio, a bola rolará a partir das 16h30min, conforme previsto originalmente, já que a tendência é de arrefecimento das temperaturas no Estado a partir da próxima semana.

(Marcello Campos)

2025-03-04