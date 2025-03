Esporte Federação atende pedido da dupla Grenal e altera horário do clássico deste sábado na Arena

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Calor extremo, com previsão de temperaturas na casa dos 40ºC, preocupa direção dos dois clubes. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro Grenal da final do Campeonato Gaúcho teve o horário alterado devido ao calor extremo que domina o Rio Grande do Sul. O jogo entre Grêmio e Internacional passou das 16h30 para 17h45 desse sábado (8), na Arena do Grêmio. A alteração foi aceita após pedido dos clubes, que mostraram preocupação com o horário inicial por conta da previsão de temperaturas de até 40ºC em Porto Alegre.

A dupla Grenal havia pedido que a partida da decisão acontecesse às 21h30. Já a RBS TV, detentora dos direitos de transmissão, sugeriu o horário das 22h. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), no entanto, decidiu pela mudança de apenas 1h15min do horário inicial.

Até agora, todos os modelos numéricos da Metsul apontam temperaturas perto dos 40ºC em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Portanto, a sensação térmica deve ser ainda maior.

O jogo da volta, marcado no Beira-Rio, ainda não tem dia e horários confirmados. O Internacional, que não conquista o título estadual desde 2016, decide em casa por ter a melhor campanha: oito vitórias e dois empates em 10 jogos.

O Grêmio foi o primeiro time a confirmar a vaga na decisão do Estadual. Após vencer o Juventude na partida de ida das semifinais por 2 a 1, o adversário superou o Tricolor pelo mesmo placar. A decisão foi para os pênaltis e a equipe da capital contou novamente com a atuação decisiva de Tiago Volpi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/federacao-atende-pedido-da-dupla-grenal-e-altera-horario-do-classico-deste-sabado-na-arena/

Federação atende pedido da dupla Grenal e altera horário do clássico deste sábado na Arena

2025-03-04