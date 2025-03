Esporte Gre-Nal: primeira partida da final do Gauchão tem data e horário definidos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

A decisão foi oficializada pela FGF nesta terça-feira (4). Foto: Lucas Uebel/Grêmio A decisão foi oficializada pela FGF nesta terça-feira (4). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu a data e o horário do primeiro jogo da final do Gauchão 2025. O confronto de ida entre Grêmio e Inter será realizado no próximo sábado (8), às 17h45min, na Arena do Grêmio. A decisão foi oficializada pela entidade nesta terça-feira (4).

O clássico Gre-Nal decidirá o título do Campeonato Gaúcho em uma disputa que promete emoção. O Grêmio, atual campeão, busca mais um troféu diante de sua torcida, enquanto o Internacional tenta encerrar a hegemonia do rival e voltar a conquistar a competição estadual. A expectativa é de casa cheia para o primeiro embate da final.

A partida de volta, que definirá o campeão, ainda terá sua data e horário confirmados pela FGF. A tendência é que o duelo ocorra no Beira-Rio no final de semana seguinte.

