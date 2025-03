Mundo “É uma coisa muito idiota de se fazer”, diz primeiro-ministro do Canadá sobre tarifas de Trump

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Escolheram lançar uma guerra de comércio que vai afetar em primeiro lugar as famílias americanas", disse o canadense. Foto: Reprodução "Escolheram lançar uma guerra de comércio que vai afetar em primeiro lugar as famílias americanas", disse o canadense. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nesta terça-feira (4) que a imposição de tarifas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é “uma coisa muito idiota de se fazer”.

“Nós, amigos lutando, é exatamente o que nossos oponentes em todo o mundo querem ver”, disse. A afirmação foi feita em entrevista a jornalistas nesta terça-feira, enquanto Trudeau detalhava as medidas tarifárias e não-tarifárias que o Canadá deve trazer em resposta às novas tarifas de Trump.

Segundo o primeiro-ministro canadense, o país vai impor tarifas de 25% sobre US$ 155 bilhões em produtos importados dos EUA. A ideia é que parte das medidas – o equivalente a US$ 30 bilhões – tenha efeito imediato. O restante (US$ 125 bilhões) passará a valer no prazo de 21 dias.

Já as medidas não-tarifárias, segundo Trudeau, podem incluir a revisão de contratos de compra com empresas norte-americanas.

“Não há absolutamente nenhuma justificativa ou necessidade para essas tarifas hoje. O pretexto legal que seu governo usa para trazer essas tarifas é que o Canadá aparentemente não está disposto a ajudar na luta contra o fentanil ilícito. Mas isso é totalmente falso”, afirmou Trudeau.

De acordo com o chefe de Estado do Canadá, o país implementou um plano de US$ 1,3 bilhão e intensificou a fiscalização nas fronteiras, com o uso de inteligência artificial e ferramentas de imagens para rastrear os caminhos de tráfico do fentanil.

Trudeau ainda afirmou que lançou, na véspera, uma nova parceria de operações conjuntas, apoiada por um investimento de US$ 200 bilhões em segurança.

“Fizemos tudo o que prometemos. Nós nos ativemos à nossa palavra, e fizemos isso porque topamos trabalhar juntos para proteger nossos cidadãos”, disse o primeiro-ministro canadense, reiterando que a decisão do governo norte-americano é projetada para atacar a economia canadense. “Isso é uma guerra comercial”, completou.

Em seu pronunciamento, Trudeau ainda se dirigiu diretamente à população dos Estados Unidos e do Canadá. Aos norte-americanos, afirmou que a decisão de Trump traz novas preocupações sobre um aumento da inflação e coloca os empregos do país em risco.

“São milhares de postos de trabalho que existem por conta do Canadá. […] O seu governo escolheu aumentar os custos para consumidores americanos em itens essenciais do dia a dia, como produtos de mercado, gás, carros e casas”, afirmou o primeiro-ministro canadense.

“Escolheu prejudicar a segurança americana, evitando materiais de construção e fertilizantes que nós temos e que os Estados Unidos precisam para poder crescer e prosperar. Escolheram lançar uma guerra de comércio que vai afetar em primeiro lugar as famílias americanas”, acrescentou.

Já para a população canadense, Trudeau afirmou que o país deve enfrentar momentos difíceis à frente, mas reiterou que o governo fará o possível para proteger os consumidores e empresas do país.

“Eu não vou dourar a pílula: isso vai ser duro. Mas vamos usar de todas as ferramentas ao nosso dispor […] para lidar com isso. Enquanto isso durar, estaremos aqui para evitar esse comportamento predatório. […] Vamos proteger nossa economia e os canadenses todos os segundos de todos os dias, porque vale a pena lutar por esse país”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/e-uma-coisa-muito-idiota-de-se-fazer-diz-primeiro-ministro-do-canada-sobre-tarifas-de-trump/

“É uma coisa muito idiota de se fazer”, diz primeiro-ministro do Canadá sobre tarifas de Trump

2025-03-04