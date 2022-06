Tênis Alexander Zverev revela rompimento de ligamentos do pé durante jogo com Nadal em Roland Garros

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Tenista de 25 anos, número 3 do mundo, vai passar por novos exames nesta segunda (6). (Foto: Getty Images)

O tenista Alexander Zverev revelou, neste sábado (4), em suas redes sociais, que rompeu vários ligamentos laterais do pé direito durante a partida semifinal do torneio de Roland Garros, disputada na última sexta-feira (3), em Paris (França), diante do espanhol Rafael Nadal. A lesão fez o alemão abandonar a partida no segundo set, após perder o primeiro por 7/6 (10/8).

Zverev, de 25 anos, afirmou que será submetido a exames, nesta segunda-feira (6), quando será determinado o tratamento para que possa retomar suas atividades normais o mais rápido possível. O jogador postou uma foto em seu Instagram, na qual está perto de um avião particular, sorridente, fazendo o sinal de positivo, com a ajuda de uma muleta.

Número 3 do mundo, Zverev vai assistir pela televisão à final de Roland Garros, neste domingo (5), a partir das 10h (horário de Brasília-DF) entre Nadal e o norueguês Casper Ruud, que eliminou o croata Marin Cilic.

No feminino, o título ficou para a polonesa Iga Swiatek, que bateu com facilidade a norte-americana Cori Gauff, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h08 de jogo.

