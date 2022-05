Tênis Djokovic e Nadal vencem e se enfrentam nas quartas de Roland Garros

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Nadal sofreu para vencer o canadense Félix Auger-Aliassime de virada, em jogo de mais de 4 horas. (Foto: Reprodução/Instagram)

O aguardado duelo entre Novak Djokovic e Rafael Nadal, pelas quartas de final do Grand Slam de Roland Garros, está confirmado e vai acontecer na próxima terça-feira (31), em Paris, na França. Neste domingo (29), os tenistas venceram Diego Schwartzman e Félix Auger-Aliassime, respectivamente, e farão o confronto mais esperado desta edição do torneio. Este será o 59º duelo entre os dois tenistas. Nole tem leve vantagem no confronto direto: 30 x 28.

Djokovic foi o primeiro a entrar em quadra pelas oitavas de final. O sérvio, número 1 do mundo, não teve problemas para passar pelo argentino Schwartzman por 3 sets a 0 (6/1, 6/3 e 6/3) e avançou para a fase seguinte. Nole não perdeu um set sequer nesta edição de Roland Garros e segue invicto diante do argentino, a quem superou pela sétima vez na carreira.

Com a vaga assegurada, restou a Djokovic ficar à espera do vencedor da partida entre Rafael Nadal e Félix Auger-Aliassime. O espanhol, dono de 13 títulos no saibro francês, sofreu diante do jovem canadense, de 21 anos, mas faturou a vitória por 3 sets a 2 (3/6, 6/3, 6/2, 3/6 e 6/3). Esta foi apenas a terceira vez que Nadal disputou o quinto set, em 112 partidas pelo torneio.

Além do tricampeonato, Djokovic ainda busca o título em Roland Garros para igualar um recorde de Rafael Nadal. O sérvio soma 20 títulos de Grand Slams na carreira – mesmo número do suíço Roger Federer -, apenas um a menos que o Touro Miúra.

Djokovic e Schwartzman travavam um duelo tranquilo, ainda em ritmo de aquecimento – até que o sérvio quebrou o serviço do adversário e abriu 3 a 1 em quadra. Com três bolas seguidas na rede, o argentino facilitou a tarefa de “Nole” que, ao retomar a posse do saque, anotou 4 a 1. Regular, Djokovic pouco errava, enquanto Schwartzman cometia até dupla falta. Logo, com certa facilidade, o sérvio matava os pontos rapidamente e fechou em 6 a 1, o que viria a ser o set mais elástico do duelo.

O cenário no segundo set foi completamente diferente. Após a surra na etapa anterior, Schwartzman adotou outra postura e, focado em quadra, abriu 3 a 0 ao quebrar o saque de Djokovic no segundo game. Em poucos minutos, o argentino conseguiu uma performance melhor do que em todo o set inicial.

Número 1 do ranking, Djokovic não se entregaria diante de um adversário inferior tecnicamente. Ele retomou a sintonia com uma confirmação e uma quebra de serviço para reduzir a diferença. E ao sacar em um dos games mais equilibrados, com intensa troca de bolas, empatou o jogo: 3 a 3. A motivação, então, mudou de lado: “Nole” alcançou o rival, que se frustrou. Resultado: o sérvio devolveu as quebras, virou para 6 a 3.

No set final, Novak Djokovic manteve o alto nível com uma atuação segura. O tenista – que busca o tricampeonato em Roland Garros – repetiu o 6 a 3 e deu mais um passo rumo à final.

Nadal sofre

No duelo entre o consagrado Nadal e o novato Auger-Aliassime, quem começou levando a melhor foi o atleta do Canadá. Em 52 minutos de jogo, o jovem anotou 6 a 3 no primeiro set. No último ponto, sacou de forma espetacular, fazendo com que Nadal não conseguisse virar a bola. O espanhol – que ocupa a quinta posição do ranking – quebrou apenas uma vez o serviço do canadense, o nono colocado. Foram 15 erros não forçados cometidos pelo “Touro Miúra”

No segundo set, Rafael Nadal, diferentemente da etapa anterior, confirmou seus serviços e evitou que o canadense disparasse. E, após quebrar o saque de Auger-Aliassime, abriu 5 a 3. O espanhol, quando teve a chance do set point, aproveitou: colocou o rival para correr no fundo da quadra, e, na devolução, com uma largadinha, retribuiu o 6 a 3 e empatou o jogo.

Após se encontrar em quadra, Rafael Nadal impôs seu rolo compressor no terceiro set e venceu por 6 a 2. A expectativa era de que repetisse o feito no set seguinte. Mas o que se viu foi Auger-Aliassime fazer uma partida magistral e bater o “Rei do Saibro” por 6 a 3, forçando a realização do quinto set.

Após 4 horas de partida, Nadal e Auger-Aliassime travaram nova batalha no último e decisivo set. E, uma vez mais, o equilíbrio foi a tônica. O veterano lutava por cada bola, enquanto o novato ia fazendo história – independentemente do resultado final – diante do maior campeão do torneio.

Nadal e Auger-Aliassime erravam pouco e, por isso, confirmavam seus serviços. Mas Nadal teve um duplo break point quando vencia por 4 a 3, e não desperdiçou a chance de quebrar o saque do canadense com um ponto heroico na paralela. Comemoração em quadra e nas arquibancadas.

Confiante, Nadal se encaminhou para o saque necessitando somente de mais um game para avançar. E não deu chances ao oponente: fechou em 6 a 3 e vibrou muito. O espanhol foi festejado pelo público que, apesar de reverenciá-lo, também aplaudiu a valentia e o talento do canadense.

