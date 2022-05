No jogo desta sexta, Korda teve alguns bons momentos, com lances que justificam a expectativa sobre o americano de 21 anos. Mas, diante da estrela do momento, não conseguiu fazer frente ao rival. Alcaraz dominou a partida desde o início e pouco foi ameaçado.

Alcaraz quis acelerar logo no início. Já no terceiro game, chegou à quebra do saque de Korda. Na sequência, confirmou seu serviço e abriu 3/1. O espanhol teve duas chances de somar uma nova quebra logo no game seguinte, mas o americano conseguiu confirmar com dois aces. Nem fez tanta falta assim. No último game, Alcaraz fez valer seu saque e fechou o primeiro set em 6/4.

Na volta à quadra, Korda tentou reagir. Ao forçar ainda mais seu saque, tentou pressionar as devoluções do espanhol. Alcaraz, porém, se manteve firme. Korda teve a chance de quebra no quarto game, mas desperdiçou. Na sequência, o espanhol chegou, também, a desperdiçar duas chances, mas não falhou na terceira: marcou 3/2 e passou à frente.