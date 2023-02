Porto Alegre Alexandre Aragon toma posse como novo secretário de Segurança de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Cerimônia de posse ocorreu nesta quinta-feira no Paço Municipal Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

O novo secretário municipal de Segurança, Alexandre Augusto Aragon, foi empossado nesta quinta-feira (23). Durante o ato, que aconteceu no Salão Nobre do Paço Municipal, em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo destacou que o novo gestor traz toda a sua experiência de campo para fortalecer a estratégia de segurança municipal e a integração com o Governo do Estado.

“Estamos dispostos a criar o plano de carreira da Guarda Municipal, coisa que nunca aconteceu na cidade e que é realidade em outras polícias. É esta nova Guarda, mais preparada e qualificada, que irá trabalhar cada vez mais em parceria com o Estado”, disse Melo.

“Nós temos a Guarda Municipal mais antiga do Brasil e ela tem que ser parâmetro para as guarnições das outras cidades do Brasil. Trabalharemos com bastante ênfase nisso, seguindo na mesma trilha. É uma honra e um desafio assumir este lugar”, ressaltou o novo titular, que até então atuava na prefeitura como coordenador para Ações de Recuperação do Centro Histórico na Secretaria Municipal de Planejamento e Ações Estratégicas.

Ele substitui o coronel Mário Ikeda, que ficou dois anos à frente da pasta. “Trabalhamos por uma causa só. Agradeço aos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança, que garantem o acesso da população aos seus direitos”, disse o ex-secretário, que assumirá como adjunto na Segurança Pública estadual.

Trajetória

Com qualificações nos Estados Unidos, Canadá e Japão, Aragon foi secretário Nacional de Segurança Pública, comandante-geral da Força Nacional e, no Estado, chefe de Divisão de Fronteiras e do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública. Ao longo da carreira, também participou de operações e missões internacionais.

