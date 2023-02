Economia Brasil registra abertura de quase 358 mil novas empresas em janeiro de 2023

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Do total, mais de 21 mil foram no Rio Grande do Sul Foto: Reprodução Do total, mais de 21 mil foram no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil registrou a abertura de 357.937 empresas em janeiro, das quais mais de 21 mil no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) nesta quinta-feira (23).

No cenário do País, o número representa alta de 3,9% em relação a janeiro de 2022 e não leva em conta o fechamento de empresas, portanto, não representa o saldo líquido. Com o resultado, o Brasil encerrou janeiro com pouco mais de 20,417 milhões de empresas ativas.

“Das 27 unidades da federação, 21 registram alta registram alta na abertura de empresas em janeiro deste ano na comparação com janeiro do ano passado”, informa a pasta. As exceções ficaram para Distrito Federal, Acre, Pará, Alagoas, Bahia e Sergipe.

São Paulo foi o Estado com o maior número de empresas abertas (100.373, alta de 1,8%), seguido por Minas Gerais (39.923, alta de 6,2%) e Rio de Janeiro (31.891, alta de 3,7%). Em Porto Alegre foram 3.166 empresas abertas no período.

“As atividades econômicas mais exploradas pelas empresas abertas em janeiro de 2023 foram nas áreas de promoção de vendas (17.708); comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (15.964); preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (13.760); cabeleireiros, manicure e pedicure (13.720) e obras de alvenaria (10.672)”, disse também a pasta em nota.

O tempo médio necessário para abertura de uma empresa no Brasil foi de 22 horas em janeiro deste ano, o que representa retração de 60% sobre igual mês de 2022 (quando o prazo médio era de 2 dias e 7 horas). É o menor tempo médio já registrado. Em Porto Alegre este tempo é de 8h. Houve, ainda, queda de 8,3% sobre dezembro passado, quando o prazo médio para abertura de uma nova empresa no país era de 1 dia.

