Inter Após voltar da Europa, presidente do Inter concede entrevista coletiva

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente do Inter (foto) comentou sobre Enner Valencia e Cuellar Foto: Ricardo Duarte/Inter O presidente do Inter comentou sobre Enner Valencia e Cuellar (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após voltar da Europa, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (23), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Os principais assuntos foram relacionados ao mercado de transferências, entre as negociações e rumores.

Na última semana, o Inter anunciou o centroavante Luiz Adriano, o pré-contrato com Charles Aránguiz e acerta com o zagueiro Nico Hernández, que até o momento não foi oficializado.

Em outro lado, mesmo com as confirmações, o Inter possui nomes nas redes sociais que chamam a atenção. É o caso de Enner Valencia, do Fenerbahçe e o volante Cuellar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Sobre o centroavante Enner Valencia, o presidente do Inter falou que é um jogador que o clube está monitorando faz tempo, mas entende que é um negócio complicado.

“É um jogador que monitoramos há muito tempo. Encontramos nele valências que se encaixam no nosso time. Ele está em alta no futebol mundial, mas é muito difícil, estamos trabalhando ainda. Não existe pré-contrato assinado. Estamos trabalhando para que possa acontecer em algum momento”, disse o mandatário.

Já sobre Cuellar, a autoridade máxima do Inter também diz que é muito difícil e afirma novamente que o clube árabe não tem condição de liberar o volante.

“É um atleta que nos agrada, traz ao clube também valências e referências que acreditamos importantes nesse momento, mas é muito difícil. O clube árabe não tem condição de liberação, com restrições de contratações, portanto emperra nesse quesito. Também diria que, para esse espaço de janela, é quase impossível evoluir em relação a esse atleta”, falou Alessandro Barcellos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-voltar-da-europa-presidente-do-inter-concede-entrevista-coletiva/

Após voltar da Europa, presidente do Inter concede entrevista coletiva