Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Grêmio e Jean Pyerre acertaram uma rescisão de contrato. O atleta decidiu se aposentar e agora clube e jogador chegaram a um acordo. No momento falta apenas a assinatura para o encerramento de contrato, que iria até o final de 2024.

No acordo entre as partes, o Tricolor terá valores a quitar com o meia, que serão pagos em parcelas. Além disso, o Grêmio seguirá com 10% dos direitos econômicos do atleta.

Não existe nenhuma proibição por parte do clube gaúcho para que o meia possa voltar a jogar. No momento, Jean está se dedicando ao futebol 7.

Em dezembro de 2022, o jogador teve a aposentadoria confirmada por seus empresários. Porém, a rescisão com o clube gaúcho ainda não havia sido assinada. Em fevereiro de 2023, Jean voltou a treinar no clube por não aceitar as mudanças nos acordos.

Passada uma semana, o ex-jogador voltou atrás e não se reapresentou no CT Presidente Luiz Carvalho. Revelado na base gremista, Jean Pyerre atuou de 2017 a 2021 pelo time gaúcho.

