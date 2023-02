Rio Grande do Sul Governo gaúcho discute a criação de fundo para irrigação

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Governador Eduardo Leite (E) recebeu comitiva liderada pelo presidente do Simers, Cláudio Bier Foto: Grégori Bertó/Secom Foto: Grégori Bertó/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A criação de um fundo de incentivo para a irrigação no Rio Grande do Sul foi o tema da reunião que o governador Eduardo Leite teve na manhã desta quinta-feira (23) com uma comitiva liderada pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul, Cláudio Bier.

O grupo discutiu a possibilidade de ser ofertado um incentivo de ICMS ao produtor que investir em sistemas de irrigação na sua propriedade. Leite se mostrou entusiasmado com a proposta e colocou o governo gaúcho à disposição para tratar do tema.

“A partir de agora temos um ponto de partida para usarmos como instrumento para esta importante política pública. Precisamos ter uma política efetiva de financiamento para a irrigação”, pontuou o governador, determinado a imediata criação de um grupo técnico para acompanhar esse projeto.

Bier disse que esta demanda é antiga e impacta diretamente na economia do Rio Grande do Sul. “Este cenário de estiagem é o momento mais adequado para iniciarmos este trabalho”, ponderou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, acompanhou a discussão e destacou a importância de uma ação efetiva neste sentido. “Trata-se de um projeto consistente que dialoga com o que já vem sendo trabalhado pelo governo do Estado para ampliação da área irrigada. A partir de agora, precisamos aprofundar a análise técnica para avançarmos na proposta”, disse.

