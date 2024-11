Brasil Alexandre de Moraes autoriza ex-ministro da Justiça de Bolsonaro a sair de casa à noite e nos fins de semana para cuidar da mãe

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Anderson Torres chegou a ser preso quatro meses por suposta omissão no 8 de Janeiro. (Foto: Joedson Alves/Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes flexibilizou nesse sábado (23) as medidas restritivas aplicadas ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres, para que o político possa acompanhar o tratamento médico da mãe, de 70 anos. A medida é temporária.

Torres foi preso por suposta omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, mas teve sua soltura determinada pelo próprio Moraes, quatro meses depois, sob condições.

Dentre as regras em vigor antes e depois da autorização estão o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de permanecer em casa à noite e aos fins de semana. Ele havia sido ministro no governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) e, na ocasião do quebra-quebra na capital do País, atuava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Com o afrouxamento das normas, Anderson Torres deverá seguir usando tornozeleira, mas poderá passar as noites e os fins de semana na casa dos pais ou no hospital em que a mãe está internada devido a um câncer.

“Defiro parcialmente o requerimento e autorizo a flexibilização da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, para que Anderson Gustavo Torrres possa visitar e acompanhar a genitora nos cuidados necessários ao tratamento de sua saúde”, ressalta Alexandre de Moraes no documento.

O ministro do Supremo complementa: “Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares impostas”.

No pedido feito a Moraes, a defesa de Anderson Torres havia argumentado que a mãe do ex-ministro está com “gravíssima e incurável doença” e que o pai, de 73 anos, “não consegue, por si só, ministrar alguns cuidados indispensáveis ao tratamento da esposa”.

Em uma reiteração do pedido, na última quinta-feira (21), os advogados chegaram a dizer que a mãe do político está “em iminência de óbito” e “deve ser acompanhada por seus familiares para que possam se despedir da paciente”.

