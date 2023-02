Política Alexandre de Moraes dá prazo de 5 dias para a Polícia Federal em inquérito que investiga atos extremistas de 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Decisão ocorreu depois que o senador deu uma entrevista em que confirmou ter se reunido com Bolsonaro com a intenção de impedir a posse de Lula. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido da Polícia Federal (PF) e deu prazo de cinco dias para que a corporação tome o depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) em inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre atos que envolvem a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

“Conforme amplamente noticiado, o senador Marcos do Val divulgou em suas redes sociais ter recebido proposta com objetivo de ruptura do Estado Democrático de Direito, circunstância que deve ser esclarecida no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito a eventual intenção golpista, o que pode caracterizar os crimes previstos nos arts. 359-M (golpe de Estado) e 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal”, disse Moraes.

“Diante das informações prestadas e da necessidade de maiores esclarecimentos, defiro o requerimento e determino à Polícia Federal que proceda à oitiva do senador Marcos do Val, no prazo máximo de 5 (cinco) dias”, emendou, no despacho.

Na manhã dessa quinta (2), o senador deu uma entrevista em que confirmou ter se reunido com Bolsonaro e com o ex-deputado federal Daniel Silveira quando se discutiu sobre uma gravação ilegal do próprio Moraes.

Segundo o parlamentar, o intuito seria impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daniel Silveira foi preso pela PF por ordem de Moraes, por descumprimento de medidas cautelares.

