Brasil Mulher que desapareceu grávida é encontrada desorientada e diz à polícia que perdeu o bebê

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Segundo uma prima de Luana, como o marido de Luana Nascimento de Lemos estava de serviço, uma tia iria acompanhá-la ao hospital no dia do parto Foto: Divulgação

Luana Nascimento de Lemos, de 28 anos, que saiu de casa sozinha no dia 25 de janeiro e que estava com uma cesárea marcada para aquela tarde, mas sumiu poucas horas antes do parto, foi encontrada desorientada na tarde desta quinta-feira (2) em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e sem a criança.

Informalmente, a mulher contou aos agentes da Polícia Militar que perdeu o bebê. Luana passava pelas imediações do 19º BPM (Copacabana) quando foi reconhecida pelos militares. Ela foi levada para a sede do batalhão e de lá seguiu para a 12ª DP (Copacabana).

Como já havia um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, a mulher e os policiais militares foram encaminhados à especializada.

Segundo Lahoane Gonçalves, prima de Luana, como o marido de Luana — e pai da bebê — estava de serviço, uma tia iria acompanhá-la ao Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, no dia 25. Apesar disso, a parente disse que encontrou a casa de Luana aberta, com as luzes acesas e roupas íntimas sujas de sangue no banheiro. A partir daí, a família começou uma busca.

“A Luana saiu de casa sozinha, andando devagar e levando uma bolsa. Mas não era a bolsa da maternidade. Ela foi em direção contrária à rua principal de onde ela mora. Também já sabemos que ela passou em uma farmácia antes de desaparecer, mas o dono do local disse que as câmeras não estavam funcionando”, contou a prima ao g1.

A família foi informada que, após sair de casa, a grávida ainda chegou a passar em uma farmácia na região, mas ainda não sabe o que aconteceu depois que ela saiu do estabelecimento. “A bolsa dela não estava lotada, como se ela estivesse fugindo. As roupas dela estão todas em casa. A gente acredita que intenção dela era ir à farmácia e voltar pra casa pra espera a tia dela”, explicou Lahoane.

Após o sumiço, a família chegou a buscar por Luana nos hospitais próximos a casa dela e fez publicações nas redes sociais pedindo por informações que ajudassem a encontrar a jovem.

