Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Outras duas restrições também foram derrubadas por Moraes: proibição de sair do Brasil e de participar de cerimônias militares.(Foto: Beto Barata/PL)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou a proibição e liberou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a ter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro(PL). Valdemar, que foi investigado por uma suposta trama golpista, estava proibido de falar com todos os outros alvos da apuração.

Outras duas restrições também foram derrubadas por Moraes: proibição de sair do Brasil e de participar de cerimônias militares. O dirigente partidário foi indiciado pela Polícia Federal (PF) na apuração sobre a trama golpista, no ano passado, mas não foi incluído na denúncia apresentada no mês passado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Por isso, na manhã de terça pediu a revogação das proibições. No início da tarde, Valdemar e seu advogado, Marcelo Bessa, reuniram-se com Moraes no STF. O encontro durou cerca de 20 minutos.

“No caso de Valdemar Costa Neto, embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República, ao exercer a sua opinio delicti, não denunciou o investigado, razão pela qual, em relação a ele, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas”, escreveu Moraes, em sua decisão.

O dirigente do PL poderá recuperar seu passaporte e bens apreendidos pela Polícia Federal, incluindo dinheiro em espécie e relógios de luxo. A decisão também encerra um impasse dentro do partido, já que a proibição de contato entre Valdemar e Bolsonaro dificultava a articulação política da legenda.

Lista de bens apreendidos na operação que irão ser restituídos

R$ 53.730,00;

um relógio prata da marca Rolex;

um relógio dourado da marca Audermars Piguet; um relógio dourado com pulseiras pretas da marca Bvlgari;

um caderno de espiral com a capa escrita “icampeones, I hala Madrid!”; um celular iPhone 14 ProMax;

e um celular iPhone 8

Proibição de Conato

O ex-presidente Bolsonaro e Valdemar Costa Netto estavam proibidos de se comunicar desde fevereiro de 2024, ao serem alvos da operação Tempus Veritatis. Os agentes cumpriram mandados de busca na residência de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) e de mais 32 pessoas. Dentre as 4 prisões preventivas decretadas, uma foi a de Costa Netto. O presidente do PL foi preso por posse ilegal de armas. Moraes, contudo, determinou a soltura do ex-congressista por causa da sua idade –à época, 74 anos. As informações são dos portais O Globo e Poder 360

