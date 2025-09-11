Política Alexandre de Moraes se manifesta após voto de Fux: tentativa de golpe “não foi passeio na Disney”

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

"Não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney. Foi uma tentativa de golpe de Estado", disse Moraes. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da ação penal da trama golpista, mostrou nessa quinta-feira (11) um vídeo com ataques de Jair Bolsonaro a ministros da Corte, como o próprio Moraes e Luiz Fux, colega que na véspera votou pela absolvição do ex-presidente.

Em comício do Sete de Setembro de 2021, Bolsonaro discursou citou indiretamente Fux, que ocupava a Presidência do STF:

“Nós não podemos continuar a aceitar uma pessoa específica da região da Praça dos Três Poderes continue barbarizando nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder (Fux) enquadra o seu (Alexandre de Moraes), ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República”, disse Bolsonaro.

Moraes rebateu ainda argumentos do voto de Fux. Segundo o relator, “havia forte armamento” na tentativa de golpe. Ele se manifestou durante o voto de Cármen Lúcia, em um pedido de “aparte”.

“Essa organização criminosa era fortemente armada, e já foi reconhecido aqui, já há maioria desse sentido, da condenação de dois réus, o colaborador Mauro Cid e o general Braga Netto, em virtude do planejamento do Punhal Verde Amarelo e da operação Copa 2022, havia forte armamento, então os autos demonstram a grave violência, a utilização de armas para a violência e grave ameaça.”

Moraes também argumentou que não é possível minimizar os acontecimentos.

“É muito importante deixarmos muito claro, principalmente para a sociedade, que não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney. Foi uma tentativa de golpe de Estado, não foi combustão espontânea”, disse Moraes: “Não foram baderneiros descoordenados que, ao som do flautista, fizeram fila e destruíram a sede dos Três Poderes. É uma organização criminosa.”

Moraes rebateu ainda diretamente os argumentos de Fux, que criticou em seu voto o encadeamento de fatos apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na quarta (10), ao votar pela absolvição de Bolsonaro, Fux citou a reunião dos “kids pretos” em um prédio em Brasília, desqualificando a prova trazida pela Polícia Federal.

Disse Moraes:

“Se nós pegarmos, ministro Flávio, um fato isolado… A reunião dos kids pretos, que na verdade, foi um salão de festas fechado. ‘Mas a reunião dos kids pretos, eles não podem se reunir?’ A questão é o encadeamento (dos fatos)”. (Com informações do jornal O Globo)

